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"Ты должен уйти". Ван Перси рассказал о жестком разговоре с Ван Галом в Манчестер Юнайтед
Английский этап двух голландцев
Экс-форвард "Арсенала" и "МЮ" поделился с прессой подробностями своих отношений с бывшим тренером "красных дьяволов". Цитирует Робина Ван Перси Goal.com.
"У меня был разговор с Луи Ван Галом, он сказал мне: "Окей, Робин, наши пути должны разойтись. Я тренер, ты футболист – твое время здесь подошло к концу, ты должен уйти". Я парировал, сказав, что у меня есть действующий контракт, но он сказал, что ему все равно".
"Безжалостный и прямолинейный... То, как он это сделал… В голову лезли ужасные мысли, ведь у меня на руках соглашение, моя семья счастлива, идет 11-й год в Англии, мы любим эту страну – что теперь делать? Я ответил, что он лишь высказал свое мнение – пожал руку и ушел".
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