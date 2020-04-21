"Ты должен уйти". Ван Перси рассказал о жестком разговоре с Ван Галом в Манчестер Юнайтед

Экс-форвард "Арсенала" и "МЮ" поделился с прессой подробностями своих отношений с бывшим тренером "красных дьяволов". Цитирует Робина Ван Перси Goal.com.

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"У меня был разговор с Луи Ван Галом, он сказал мне: "Окей, Робин, наши пути должны разойтись. Я тренер, ты футболист – твое время здесь подошло к концу, ты должен уйти". Я парировал, сказав, что у меня есть действующий контракт, но он сказал, что ему все равно".