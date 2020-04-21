"Теперь бедные саудиты не купят Ньюкасл". Линекер прокомментировал обвал цен на нефть

Экс-форвард "Лестера", "Тоттенхэма", "Барселоны" и сборной Англии, а сейчас ведущий одной из самых популярных английских программ о футболе Гари Линекер пошутил на тему обвала цен на нефть у себя в Твиттере.

"Бедные саудиты точно не смогут позволить себе сейчас купить "Ньюкасл".

The poor Saudis will never be able to afford to buy Newcastle now. https://t.co/itpAhq02xq — Gary Lineker (@GaryLineker) April 20, 2020

20 апреля цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которую добывают в американском штате Техас, упала сначала ниже одного доллара за баррель, а затем и вовсе до отрицательных значений. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Напомним, ранее аравийский принц заявил о своем желании приобрести "Ньюкасл" у скандального Майка Эшли.