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"Теперь бедные саудиты не купят Ньюкасл". Линекер прокомментировал обвал цен на нефть
Гари в своем репертуаре
Экс-форвард "Лестера", "Тоттенхэма", "Барселоны" и сборной Англии, а сейчас ведущий одной из самых популярных английских программ о футболе Гари Линекер пошутил на тему обвала цен на нефть у себя в Твиттере.
"Бедные саудиты точно не смогут позволить себе сейчас купить "Ньюкасл".
The poor Saudis will never be able to afford to buy Newcastle now. https://t.co/itpAhq02xq— Gary Lineker (@GaryLineker) April 20, 2020
20 апреля цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которую добывают в американском штате Техас, упала сначала ниже одного доллара за баррель, а затем и вовсе до отрицательных значений. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Напомним, ранее аравийский принц заявил о своем желании приобрести "Ньюкасл" у скандального Майка Эшли.
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