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"Теперь бедные саудиты не купят Ньюкасл". Линекер прокомментировал обвал цен на нефть

Англия
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Гари в своем репертуаре

"Теперь бедные саудиты не купят Ньюкасл". Линекер прокомментировал обвал цен на нефть
Новина українською

Экс-форвард "Лестера", "Тоттенхэма", "Барселоны" и сборной Англии, а сейчас ведущий одной из самых популярных английских программ о футболе Гари Линекер пошутил на тему обвала цен на нефть у себя в Твиттере.

"Бедные саудиты точно не смогут позволить себе сейчас купить "Ньюкасл".

20 апреля цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которую добывают в американском штате Техас, упала сначала ниже одного доллара за баррель, а затем и вовсе до отрицательных значений. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Напомним, ранее аравийский принц заявил о своем желании приобрести "Ньюкасл" у скандального Майка Эшли.

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В статье: Гари Линекер "Ньюкасл" Майк Эшли Ньюкасл (Англия)
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