"Теперь бедные саудиты не купят Ньюкасл". Линекер прокомментировал обвал цен на нефть

Экс-форвард "Лестера", "Тоттенхэма", "Барселоны" и сборной Англии, а сейчас ведущий одной из самых популярных английских программ о футболе Гари Линекер пошутил на тему обвала цен на нефть у себя в Твиттере.

The poor Saudis will never be able to afford to buy Newcastle now. https://t.co/itpAhq02xq