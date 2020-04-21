"Это решение оторвет Месута от раздевалки Арсенала". Невилл – про отказ Озила понизить зарплату

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал решение немецкого исполнителя "Арсенала" Месута Озила об отказе от снижения зарплаты. На днях стало известно, что Месут – один из немногих футболистов клуба, который отказался понизить свой оклад на 12,5%. Цитирует эксперта Sky Sports Daily Mail.

"Решение не быть вместе с командой – невозможно защитить. Вы должны быть едины как на поле, так и за его пределами. Я бы не хотел быть одним из тех троих, кто отказался от инициативы. Это оторвет и изолирует их от раздевалки. Когда группа игроков голосует за что-то, то ты должен поддержать их".