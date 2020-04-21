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Скоулз сравнил Погба с легендой Ливерпуля

Англия
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По мнению Пола, француз похож на Джеррарда

Скоулз сравнил Погба с легендой Ливерпуля
Новина українською

Легенда "Манчестер Юнайтед" Поул Скоулз сравнил хавбека "красных дьяволов" Поля Погба со Стивеном Джеррардом.

"Я немного играл с Полем. Каждый знает, какой у него талант. Он был великолепен в "Ювентусе", великолепен в сборной Франции на чемпионате мира, а сейчас очень хорошо выступает здесь, в "Юнайтед".

Как игрок полузащиты Погба умеет делать всё. В этом плане он похож на Стивена Джеррарда — можно сравнить их темп, мощь и навыки. На поле он умеет делать абсолютно всё", — приводит слова Скоулза Goal со ссылкой на UTD Podcast.

В нынешнем сезоне Поль сыграл за "Манчестер Юнайтед" в 7 матчах английской Премьер-лиги и 1 встрече Кубка английской лиги.

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В статье: Стивен Джеррард Пол Скоулз Поль Погба Манчестер Юнайтед
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