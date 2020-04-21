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Рашфорд: Я не восстановился бы к Евро-2020

Англия
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Маркус рад возможности сыграть на Евро-2021

Рашфорд: Я не восстановился бы к Евро-2020
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Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что не был бы полностью готов к Евро-2020.

"Как вы знаете, вероятно, я собирался вернуться к тренировкам с командой к середине или концу апреля. Но это было бы поспешно, ведь, очевидно, я не хотел пропустить Евро-2020.

Я сомневаюсь, что был бы на 100 процентов готов играть на этом турнире или даже под конец сезона, однако к этому мы стремились.

С тех пор многое произошло с этим коронавирусом, поэтому было неплохо для моего тела дать время полностью восстановиться", – заявил Рэшфорд.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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