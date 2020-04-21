Йович может перейти в Наполи

Форвард "Реала" Лука Йович может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, "сливочные" не хотят тратить большие суммы на фоне пандемии коронавируса и могут использовать серба в потенциальных сделках.

"Реал" заинтересован в полузащитнике "Наполи" Фабиане Руисе и может предложить партенопейцам обмен на Йовича. Также возможна определенная доплата за испанца.

Предполагается, что "Наполи" может согласиться на сделку, так как возможен уход форварда Аркадиуша Милика.