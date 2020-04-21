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Йович может перейти в Наполи

Англия
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Сливочные планируют совершить обмен

Йович может перейти в Наполи
Новина українською

Форвард "Реала" Лука Йович может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, "сливочные" не хотят тратить большие суммы на фоне пандемии коронавируса и могут использовать серба в потенциальных сделках.

"Реал" заинтересован в полузащитнике "Наполи" Фабиане Руисе и может предложить партенопейцам обмен на Йовича. Также возможна определенная доплата за испанца.

Предполагается, что "Наполи" может согласиться на сделку, так как возможен уход форварда Аркадиуша Милика.

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Лука Йович Наполи
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