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Йович может перейти в Наполи
Сливочные планируют совершить обмен
Форвард "Реала" Лука Йович может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
По информации источника, "сливочные" не хотят тратить большие суммы на фоне пандемии коронавируса и могут использовать серба в потенциальных сделках.
"Реал" заинтересован в полузащитнике "Наполи" Фабиане Руисе и может предложить партенопейцам обмен на Йовича. Также возможна определенная доплата за испанца.
Предполагается, что "Наполи" может согласиться на сделку, так как возможен уход форварда Аркадиуша Милика.
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