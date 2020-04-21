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Арсенал перестрелял Уотфорд и прошел дальше в ePremier League Invitational

Англия
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Победу "канонирам" принес виртуальный Обамеянг

Арсенал перестрелял Уотфорд и прошел дальше в ePremier League Invitational
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Сегодня проходит первый раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

Во втором матче 1-го этапа "Арсенал" в трудной игре обыграл "Уотфорд" 4:3. Победный гол забил виртуальный форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг. За лондонский клуб играл фронтмен группы "You Me at Six" Джошуа Франческо. "Уотфорд" представлял полузащитник Натаэль Чалоба.

Ранее, "Брайтон" в лице Нила Мопе разгромил "Астон Виллу" (представлял Джон Макгинн) 6:1.

Дальше "Арсеналу" предстоит сыграть с победителем пары "Бернли" - "Вест-Хэм".

Арсенал перестрелял Уотфорд и прошел дальше в ePremier League Invitational - изображение 1
Запись матча "Арсенал" - "Уотфорд"

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Уотфорд
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