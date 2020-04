Арсенал перестрелял Уотфорд и прошел дальше в ePremier League Invitational

Сегодня проходит первый раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

Во втором матче 1-го этапа "Арсенал" в трудной игре обыграл "Уотфорд" 4:3. Победный гол забил виртуальный форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг. За лондонский клуб играл фронтмен группы "You Me at Six" Джошуа Франческо. "Уотфорд" представлял полузащитник Натаэль Чалоба.

Ранее, "Брайтон" в лице Нила Мопе разгромил "Астон Виллу" (представлял Джон Макгинн) 6:1.

Дальше "Арсеналу" предстоит сыграть с победителем пары "Бернли" - "Вест-Хэм".

Запись матча "Арсенал" - "Уотфорд"