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Челси включился в борьбу за Доннарумму

Англия
(1 голосов)

Кепа не впечатляет

Челси включился в борьбу за Доннарумму
Новина українською

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб, сообщает Daily Mail.

Как пишет источник, за 21-летнего итальянца поборятся "Челси" и "ПСЖ". Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард сомневается в игре Кепы Аррисабалаги, поэтому клуб ищет варианты усиления в ближайшее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Доннарумма провел за "Милан" 26 матчей 10 — "на ноль" и пропустил 33 мяча.

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В статье: Милан Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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