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Челси включился в борьбу за Доннарумму
Кепа не впечатляет
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб, сообщает Daily Mail.
Как пишет источник, за 21-летнего итальянца поборятся "Челси" и "ПСЖ". Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард сомневается в игре Кепы Аррисабалаги, поэтому клуб ищет варианты усиления в ближайшее трансферное окно.
В сезоне-2019/20 Доннарумма провел за "Милан" 26 матчей 10 — "на ноль" и пропустил 33 мяча.
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