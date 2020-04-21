  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Погба сыграл в футбол со своей мамой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба сыграл в футбол со своей мамой

Англия
(1 голосов)

Француз легко обвел ее с помощью финта

Погба сыграл в футбол со своей мамой
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба во время карантина решил сыграть в футбол со своей мамой. Хавбек без особых усилий пробросил мяч ей между ног.

"Когда мама сказала, что она раньше играла в футбол. Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они не покинули этот мир", — написал Погба в Instagram.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...