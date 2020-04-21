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Погба сыграл в футбол со своей мамой
Француз легко обвел ее с помощью финта
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба во время карантина решил сыграть в футбол со своей мамой. Хавбек без особых усилий пробросил мяч ей между ног.
"Когда мама сказала, что она раньше играла в футбол. Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они не покинули этот мир", — написал Погба в Instagram.
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