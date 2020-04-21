Погба сыграл в футбол со своей мамой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба во время карантина решил сыграть в футбол со своей мамой. Хавбек без особых усилий пробросил мяч ей между ног.

"Когда мама сказала, что она раньше играла в футбол. Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они не покинули этот мир", — написал Погба в Instagram.