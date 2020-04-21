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СМИ: Мане готов рассмотреть возможность перехода в Реал

Англия
(1 голосов)

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СМИ: Мане готов рассмотреть возможность перехода в Реал
UA-Футбол
Новина українською

Сенегальский форвард Садио Мане не исключает возможность перехода в "Реал". Об этом передает France Football.

Зинедин Зидан давно интересуется футболистом и готов настаивать на его подписании. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

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Мане мечтает поработать под руководством француза и в 2016-м имел шанс оказаться в "Реале". Теперь он снова рассмотрит возможность переезда в Испанию.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" придумал, как восполнить потерю Мане.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Садио Мане
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
21.04.2020 в 21:26
Мане Мане Мане, маст ба фани ни зэ рис менс Ворлд..
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Romerik (YNWA)
21.04.2020 в 19:29
Ага, мадрид всех хочет: и мане, мбаппе, салаха, погба, канте, холанда, коваленко, беседина, дядю валеру, и бомжа толика... Только за хотение нужно платить деньги. А так аппетиты вселенских масштабов, а на самом деле васкесы и йовичи наш удел. Смешно и не более...
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Loader (Днепр)
21.04.2020 в 20:25
Это просто агентам делать нех. Один парень из Ливера уже пропутешествовал в Испанию.
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