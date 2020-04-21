СМИ: Мане готов рассмотреть возможность перехода в Реал

Сенегальский форвард Садио Мане не исключает возможность перехода в "Реал". Об этом передает France Football.

Зинедин Зидан давно интересуется футболистом и готов настаивать на его подписании. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

Мане мечтает поработать под руководством француза и в 2016-м имел шанс оказаться в "Реале". Теперь он снова рассмотрит возможность переезда в Испанию.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" придумал, как восполнить потерю Мане.