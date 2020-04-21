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СМИ: Мане готов рассмотреть возможность перехода в Реал
Печальные новости для Клоппа
Сенегальский форвард Садио Мане не исключает возможность перехода в "Реал". Об этом передает France Football.
Зинедин Зидан давно интересуется футболистом и готов настаивать на его подписании. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.
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Мане мечтает поработать под руководством француза и в 2016-м имел шанс оказаться в "Реале". Теперь он снова рассмотрит возможность переезда в Испанию.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" придумал, как восполнить потерю Мане.
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
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Romerik (YNWA)
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