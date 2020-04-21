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Бернли победил Вест-Хэм 3:2 в рамках ePremier League Invitational

Англия
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Дуайт Макнил забил победный мяч виртуальным Дуайтом Макнилом

Бернли победил Вест-Хэм 3:2 в рамках ePremier League Invitational
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Сейчас проходит первый раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

В третьем поединке этого игрового дня "Бернли" в сложном матче обыграл "Вест-Хэм" 3:2. Лондонский клуб представлял полузащитник Дуайт Макнил, а за "молотобойцев" играл защитник Райан Фредерикс. Примечательно, что победный гол в этом матче забил именно виртуальный Дуайт Макнил.

Благодаря победе, "Бернли" вошел в ТОП-16 лучших команд турнира и в следующем этапе сыграет с лондонским "Арсеналом".

Бернли победил Вест-Хэм 3:2 в рамках ePremier League Invitational - изображение 1
Запись матча "Бернли" - "Вест-Хэм"

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В статье: АПЛ Бернли Вест Хэм (Лондон) Райан Фредерикс Дуайт Макнил
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