Пулишич: Кого бы я взял в свою команду? Фигу и Месси

Игрок "Челси" Кристиан Пулишич рассказал о своем первом кумире и выбрал двух футболистов, которых бы взял в свою команду.

"Луиш Фигу был моим первым кумиром. Он тот, на кого я смотрел, когда был ребенком. Первая игровая форма была с его фамилией. Я играл с отцом в футбол в этой форме.

Кого бы я взял в свою команду? Фигу, это точно. Но я не отказался бы и от Месси. Пусть будут оба, хорошо?", - приводит слова американца официальный сайт "Челси".

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Ранее Пулишич попытался во время карантина показать технику, но у него немного не получилось.