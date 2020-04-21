Пол Мерсон: Даже Гвардиола не поможет Арсеналу выиграть АПЛ

Экс-футболист лондонского "Арсенала", а в данный момент английский эксперт, Пол Мерсон рассказал о том, есть ли у шансы у его бывшей команды победить в чемпионате Англии.

Читайте также Официально: Игроки Арсенала согласились на снижение зарплаты

"Даже если Пеп Гваридола будет тренировать "канониров", они не выиграют АПЛ. Не в ближайшее время. Венгер всегда говорил, что многое зависит от игроков, а сейчас у клуба достаточно слабый подбор исполнителей.

Мне нравится Артета, уверен, что у него получится лучше, чем у Артеты. Но в то же самое время, титул от команды на очень большом растоянии", - приводит слова Мерсона Sky Sports.

В данный момент "канониры" отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 42 пункта.