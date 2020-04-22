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Назовите всех чемпионов Англии. КВИЗ

Англия
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24 за 132 года

Назовите всех чемпионов Англии. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Считаете себя фанатом английского футбола? Интересуетесь его историей? В конце концов, можно просто проверить уровень своей эрудиции - вашему вниманию квиз на знание клубов, которые становились чемпионами Англии.

Мы не разделяли Первый дивизион и Премьер-лигу, которая официально начала функционировать в 1992-м году. Поэтому начиная с 1888-го, с тех пор, когда был основан первый в мире футбольный чемпионат, лучшими в Англии становились 24 клуба, которые вам нужно назвать за шесть минут. Ответы принимаются как на украинском, так и на русском. Полное название требуется только тогда, когда нужно разделить клубы из разных городов. В левой колонке вы найдете подсказку - количество чемпионств и последний сезон, когда клуб выигрывал золото.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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