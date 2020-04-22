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Петр Чех делится необычными упражнениями на вратарскую технику во время карантина

Англия
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Вам понадобится несколько теннисных мячиков…

Петр Чех делится необычными упражнениями на вратарскую технику во время карантина
Новина українською

Экс-вратарь лондонского "Челси" точно не утратил своей ловкости – Чех демонстрирует фанатам упражнения на скорость реакции, используя теннисные мячики и небольшой батут. Мы уверены, что последний снаряд можно заменить на что-то другое. К слову, Петр предлагает другим болельщикам футбола повторить элемент.

Наверняка, с помощью следующего упражнения вы можете неплохо размять мышцы спины.

Летом прошлого года Петр Чех вернулся в "синюю часть" столицы Великобритании, чтобы стать техническим консультантом. Уже осенью экс-голкипер сообщил, что будет защищать ворота хоккейной команды четвертого дивизиона Британии "Гилфорд Феникс".

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В статье: Петр Чех карантин
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