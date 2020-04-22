Каррагер: Суарес зашел в раздевалку и сначала отрицал, что укусил Ивановича

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал в Sky Sports’ The Football Show о поведении Луиса Суареса после того, как уругваец укусил защитника Бранислава Ивановича во время матча с "Челси" в 2013 году.

"Когда Суарес зашел в раздевалку, то сначала отрицал это. Он надеялся, что момент не попал на камеры. Это оказало значительное влияние на "Ливерпуль" в следующем сезоне, он получил бан на 7-8 матчей. Он пропустил первые 4-5, когда "Ливерпуль" почти взял титул – Суарес был лучшим игроком".