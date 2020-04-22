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Каррагер: Суарес зашел в раздевалку и сначала отрицал, что укусил Ивановича
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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал в Sky Sports’ The Football Show о поведении Луиса Суареса после того, как уругваец укусил защитника Бранислава Ивановича во время матча с "Челси" в 2013 году.
"Когда Суарес зашел в раздевалку, то сначала отрицал это. Он надеялся, что момент не попал на камеры. Это оказало значительное влияние на "Ливерпуль" в следующем сезоне, он получил бан на 7-8 матчей. Он пропустил первые 4-5, когда "Ливерпуль" почти взял титул – Суарес был лучшим игроком".
"Он раньше делал подобное в "Аяксе". Эта ситуация вынудила "Ливерпуль" продать его. Он и так хотел в "Барселону", а потом на ЧМ Луис укусил Джорджо Кьеллини. Ты понимаешь, что он не прав, но все равно защищаешь своего партнера, вы всем клубом стараетесь его поддержать. Думаю, что эта ситуация повлияла на него".