Директор Amnesty International советует руководству АПЛ заблокировать покупку Ньюкасла

Директор британского отделения международной неправительственной организации Amnesty International Кейт Аллен посоветовала руководству английской Премьер-лиги заблокировать сделку по продаже "Ньюкасл Юнайтед" за £ 300 млн (€ 341 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом.

"У меня есть сомнения в том, что владельцы и руководители компании, стремящейся приобрести "Ньюкасл Юнайтед", соответствуют стандартам, которые защищают репутацию и имидж игры.

Наследный принц Саудовской Аравии может стать бенефициарным владельцем "Ньюкасла". О каком положительном влиянии на имидж и репутацию Премьер-лиги мы можем говорить?

АПЛ рискует стать дурочкой, прикрывающейся гламуром и престижем, чтобы скрыть действия, которые являются аморальными с точки зрения международного права и противоречат ценностям лиги и мирового футбольного сообщества", — цитирует Аллен Goal.