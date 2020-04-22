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Директор Amnesty International советует руководству АПЛ заблокировать покупку Ньюкасла

Англия
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По мнению Кейт Аллен, это навредит Премьер-лиге

Директор Amnesty International советует руководству АПЛ заблокировать покупку Ньюкасла
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Директор британского отделения международной неправительственной организации Amnesty International Кейт Аллен посоветовала руководству английской Премьер-лиги заблокировать сделку по продаже "Ньюкасл Юнайтед" за £ 300 млн (€ 341 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом.

"У меня есть сомнения в том, что владельцы и руководители компании, стремящейся приобрести "Ньюкасл Юнайтед", соответствуют стандартам, которые защищают репутацию и имидж игры.

Наследный принц Саудовской Аравии может стать бенефициарным владельцем "Ньюкасла". О каком положительном влиянии на имидж и репутацию Премьер-лиги мы можем говорить?

АПЛ рискует стать дурочкой, прикрывающейся гламуром и престижем, чтобы скрыть действия, которые являются аморальными с точки зрения международного права и противоречат ценностям лиги и мирового футбольного сообщества", — цитирует Аллен Goal.

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В статье: АПЛ Ньюкасл (Англия)
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