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Челси все ближе к подписанию Коутиньо

Англия
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Ранее сам игрок изъявил желание выступать в АПЛ

Челси все ближе к подписанию Коутиньо
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Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может перейти в "Челси", пишет Sport.es.

Как пишет источник, лондонский клуб является фаворитом в борьбе за 27-летнего полузащитника. Сообщается, что клубы ведут активные переговоры. "Барселона" требует 90 миллионов евро за бразильского футболиста, однако "Челси" намерен сбить цену, пользуясь тем, что игрок хочет вернуться в чемпионат Англии, а каталонскому клубу требуются деньги на трансфер Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в "Баварии", на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Филиппе Коутиньо Челси (Лондон)
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