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Клубы АПЛ приступят к тренировкам 9 мая

Англия
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На эту дату ориентируется ряд клубов

Клубы АПЛ приступят к тренировкам 9 мая
Новина українською

Клубы АПЛ планируют вернуться к тренировкам 9 мая, сообщает Mirror. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван на неопределенный срок.

"Кристал Пэлас", "Борнмут", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм" ориентируются на эту дату. Другие клубы не оглашали свои планы. Правительство Великобритании 7 мая проведет совещание.

Ранее сообщалось, что игроки надеются на возобновление сезона в июне. Ожидается, что матчи пройдут без зрителей.

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В статье: АПЛ
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