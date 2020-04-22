Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы АПЛ приступят к тренировкам 9 мая
На эту дату ориентируется ряд клубов
Клубы АПЛ планируют вернуться к тренировкам 9 мая, сообщает Mirror. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван на неопределенный срок.
"Кристал Пэлас", "Борнмут", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм" ориентируются на эту дату. Другие клубы не оглашали свои планы. Правительство Великобритании 7 мая проведет совещание.
Ранее сообщалось, что игроки надеются на возобновление сезона в июне. Ожидается, что матчи пройдут без зрителей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...