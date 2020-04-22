Клубы АПЛ приступят к тренировкам 9 мая

Клубы АПЛ планируют вернуться к тренировкам 9 мая, сообщает Mirror. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван на неопределенный срок.

"Кристал Пэлас", "Борнмут", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм" ориентируются на эту дату. Другие клубы не оглашали свои планы. Правительство Великобритании 7 мая проведет совещание.

Ранее сообщалось, что игроки надеются на возобновление сезона в июне. Ожидается, что матчи пройдут без зрителей.