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Манчестер Сити перестрелял Кристал Пэлас 5:4 в ePremier League Invitational
Рахим Стерлинг вывел "горожан" в следующий этап турнира
22-го апреля, сегодня проходит второй раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.
Игровой день открыл матч между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас". "Горожан" представлял полузащитник Рахим Стерлинг, за номинальных гостей в свою очередь играл вингер Уилфрид Заха. В итоге "Ман Сити" одержал победу 5:4
В следующем раунде "Ман Сити" сыграет с победителем пары "Эвертон" - "Челси".
Запись матча "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас"
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