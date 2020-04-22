Манчестер Сити перестрелял Кристал Пэлас 5:4 в ePremier League Invitational

22-го апреля, сегодня проходит второй раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

Игровой день открыл матч между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас". "Горожан" представлял полузащитник Рахим Стерлинг, за номинальных гостей в свою очередь играл вингер Уилфрид Заха. В итоге "Ман Сити" одержал победу 5:4

В следующем раунде "Ман Сити" сыграет с победителем пары "Эвертон" - "Челси".