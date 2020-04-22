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Манчестер Сити перестрелял Кристал Пэлас 5:4 в ePremier League Invitational

Англия
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Рахим Стерлинг вывел "горожан" в следующий этап турнира

Манчестер Сити перестрелял Кристал Пэлас 5:4 в ePremier League Invitational
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22-го апреля, сегодня проходит второй раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

Игровой день открыл матч между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас". "Горожан" представлял полузащитник Рахим Стерлинг, за номинальных гостей в свою очередь играл вингер Уилфрид Заха. В итоге "Ман Сити" одержал победу 5:4

В следующем раунде "Ман Сити" сыграет с победителем пары "Эвертон" - "Челси".

Запись матча "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас"

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг Уилфрид Заха АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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