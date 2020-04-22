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Вингер Ромы может перейти в Эвертон
Ливерпульский клуб - фаворит в борьбе за игрока
Полузащитник "Ромы" Дженгиз Ундер может перебраться в АПЛ.
По данным Calcio Mercato, "Эверотон" является фаворитом в подписании контракта с 22-летним вингером. "Ириски" могут приобрести Ундера за 40 млн евро, на которого также претендует "Севилья".
Ундер перебрался в "Рому" в июле 2017 года из "Истанбул Башакшехира" за 14,25 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.
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