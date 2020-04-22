Вингер Ромы может перейти в Эвертон

Полузащитник "Ромы" Дженгиз Ундер может перебраться в АПЛ.

По данным Calcio Mercato, "Эверотон" является фаворитом в подписании контракта с 22-летним вингером. "Ириски" могут приобрести Ундера за 40 млн евро, на которого также претендует "Севилья".

Ундер перебрался в "Рому" в июле 2017 года из "Истанбул Башакшехира" за 14,25 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.