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Сезон пятой английской лиги будет досрочно завершен

Англия
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За это решение проголосовало большинство клубов

Сезон пятой английской лиги будет досрочно завершен
Новина українською

Большинство клубов Национальной лиги Англии выступило за досрочное завершение сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

Национальная лига — пятый по силе дивизион Англии, в котором выступают преимущественно любительские клубы. Победители национальной лиги получают право участия в лиге 2, низшем профессиональном дивизионе страны.

Руководство лиги решило завершить сезон решением большинства его участников.

Решение о дальнейшей судьбе сезона в других лигах еще не принято. В премьер-лиге рассматривают вариант возобновления тренировок 9 мая и завершения сезона в сжатые сроки летом.

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В статье: Национальная лига Англии
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