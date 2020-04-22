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Ньюкасл завершил игровой день ePremier League Invitational победой над Тоттенхэмом

Англия
(2 голосов)

Мусса Сиссоко обыграл Кристиана Атсу

Ньюкасл завершил игровой день ePremier League Invitational победой над Тоттенхэмом
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Сегодня проходил 2-й этап турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

В последнем матче игрового дня "Ньюкасл" одолел "Тоттенхэм" 2:1. "Сорок" представлял вингер Кристиан Атсу, а за "шпор" выступал хавбек Мусса Сиссоко.

В 1/4 турнира "Ньюкасл" сыграет с "Ливерпулем", который сегодня разгромил "Манчестер Юнайтед" 5:1.

На данный момент сетка чемпионата выглядит следующим образом

Ньюкасл завершил игровой день ePremier League Invitational победой над Тоттенхэмом - изображение 1

Запись матча "Челси" - "Эвертон" на ePremier League Invitational

Также вашему вниманию записи всех матчей второго раунда FIFA 20 - ePremier League Invitational:

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В статье: Кристиан Атсу Мусса Сиссоко Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл (Англия)
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