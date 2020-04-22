"Хочу подписать контракт с правильным клубом". Защитник Тоттенхэма не определился с будущим

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген, у которого летом заканчивается контракт, рассказал о своем возможном будущем.

"Я хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть либо "Тоттенхэм", либо кто-то еще. После эпидемии коронавируса, интерес ко мне стал еще сильнее.

Для меня главное - продолжить играть в клубе с амбициями. Я хочу оставаться в Европе", - заявил бельгиец.

Ранее интерес к нему приписывали со стороны "Ромы".