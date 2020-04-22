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"Хочу подписать контракт с правильным клубом". Защитник Тоттенхэма не определился с будущим

Англия
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Он точно хочет остаться в Европе

"Хочу подписать контракт с правильным клубом". Защитник Тоттенхэма не определился с будущим
UA-Футбол
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Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген, у которого летом заканчивается контракт, рассказал о своем возможном будущем.

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"Я хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть либо "Тоттенхэм", либо кто-то еще. После эпидемии коронавируса, интерес ко мне стал еще сильнее.

Для меня главное - продолжить играть в клубе с амбициями. Я хочу оставаться в Европе", - заявил бельгиец.

Ранее интерес к нему приписывали со стороны "Ромы".

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В статье: Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон)
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