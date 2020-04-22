Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хочу подписать контракт с правильным клубом". Защитник Тоттенхэма не определился с будущим
Он точно хочет остаться в Европе
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген, у которого летом заканчивается контракт, рассказал о своем возможном будущем.
"Я хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть либо "Тоттенхэм", либо кто-то еще. После эпидемии коронавируса, интерес ко мне стал еще сильнее.
Для меня главное - продолжить играть в клубе с амбициями. Я хочу оставаться в Европе", - заявил бельгиец.
Ранее интерес к нему приписывали со стороны "Ромы".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...