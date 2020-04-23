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Врываясь с мешком денег: Ньюкасл интересуется топ-игроками ПСЖ, Челси и Наполи

Англия
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Речь о Кавани, Виллиане и Мертенсе

Врываясь с мешком денег: Ньюкасл интересуется топ-игроками ПСЖ, Челси и Наполи
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"Ньюкасл Юнайтед" планирует капитально усилить свой состав в летнее трансферное окно. Напомним, "сороки", скорее всего, будут приобретены наследным принцем Саудовской Аравии.

По данным ESPN, менеджмент клуба уже следит за нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом, вингером "Челси" Виллианом, а также форвардом "Пари Сен Жермен" Эдинсоном Кавани. Отмечается, что игроки придут вслед за топ-тренером – Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино.

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В "Ньюкасле" понимают, что данные трансферы тяжело будет осуществить в первое же трансферное окно – даже при новом богатом владельце. Помочь клубу может тот факт, что соглашения перечисленных футболистов со своими работодателями истекают уже этим летом.

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В статье: Виллиан Эдинсон Кавани Челси (Лондон) "Ньюкасл" Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Ньюкасл (Англия) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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