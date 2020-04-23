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Многие клубы АПЛ склоняются к досрочному завершению сезона?

Англия
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Высший английский дивизион рискует не выстоять…

Многие клубы АПЛ склоняются к досрочному завершению сезона?
Новина українською

Все больше клубов Английской Премьер-лиги выступают за то, чтобы досрочно завершить сезон, который был приостановлен из-за коронавируса. На фоне пандемии COVID-19 у боссов команд есть сомнения по поводу возможности организовать матчи должным образом – даже без зрителей.

К примеру, в руководствах задаются вопросом, как изолировать игроков и убедиться в том, что они не больны? Клубам понадобится много тестов, но этично ли расходовать их на футболистов, тогда как системы нужны медикам?

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По информации The Guardian, в одном из клубов считают, что средний возраст их игроков слишком высокий – это скажется при плотном графике матчей. Отмечается отсутствие сценария на тот случай, если кто-то из футболистов откажется играть. Ближайшее собрание клубов, на котором могут обсудить данные вопросы, запланировано на 1 мая.

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В статье: АПЛ коронавирус карантин
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Источник:
The Guardian

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