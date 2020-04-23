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Клопп: Безусловно, Ливерпулю есть над чем работать, но мы не станем меняться

Англия
(1 голосов)

Юрген понимает, что лучшей команде Европы можно еще многое отшлифовать

Клопп: Безусловно, Ливерпулю есть над чем работать, но мы не станем меняться
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился планами на будущее мерсисайдского клуба. Цитирует немца Sky Sports.

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"Мы не станем меняться, наш успех зависит от того, как будут справляться другие клубы, ведь у них есть много возможностей развиваться, даже играть лучше. Я понятия не имею, какое будущее нас ожидает".

"Эта команда – еще не готовый продукт, у нас есть над чем работать. В "Ливерпуле" всегда дают дорогу молодым футболистам. Мы можем развиваться с этой командой, это прекрасно".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (1)
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cavo28
23.04.2020 в 12:46
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