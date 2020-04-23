Клопп: Безусловно, Ливерпулю есть над чем работать, но мы не станем меняться

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился планами на будущее мерсисайдского клуба. Цитирует немца Sky Sports.

"Мы не станем меняться, наш успех зависит от того, как будут справляться другие клубы, ведь у них есть много возможностей развиваться, даже играть лучше. Я понятия не имею, какое будущее нас ожидает".