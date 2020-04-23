Сразу четырем игрокам Арсенала грозит штраф за нарушения правила самоизоляции

Стало известно, что несколько футболистов лондонского "Арсенала" нарушили правила карантина во время пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает Goal.com, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Давид Луиз и Николя Пепе не следовали правилам социального дистанцирования на этой неделе.

В Сети появились фотографии игроков: Пепе заметили во время игры в футбол с друзьями на улицах Северного Лондона, а Джака и Луиз прогуливались по столице. Ляказетт попал на камеру вместе с сотрудником городских служб – француза просили отогнать Audi с дороги.

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По информации источника, руководство клуба обязательно предупредит нарушителей и, возможно, выпишет им штраф.