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Экс-игрок Ливерпуля победил рак мозга
Об этом сообщил сам Маттео
Бывший защитник "Ливерпуля" Доминик Маттео в своём "инстаграме" сообщил, что излечился от рака мозга, с которым боролся в последние месяцы.
Yesterday I got THE phone call, the one I’ve been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I’m healthy! It feels unreal! The LGI and St James hospital in Leeds saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough!
"Вчера я получил звонок, о котором молился… На снимке моего мозга всё чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого "спасибо" никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность", — написал Маттео.
Маттео выступал в составе "Ливерпуле" с 1992 по 2000 год. Также он играл за такие команды, как "Сандерленд", "Лидс Юнайтед", "Блэкберн Роверс" и "Сток Сити". В последние годы Доминик работал в качестве эксперта и комментатора на клубном канале "Ливерпуля".