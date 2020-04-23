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Экс-игрок Ливерпуля победил рак мозга

Англия
(2 голосов)

Об этом сообщил сам Маттео

Экс-игрок Ливерпуля победил рак мозга
Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля" Доминик Маттео в своём "инстаграме" сообщил, что излечился от рака мозга, с которым боролся в последние месяцы.

"Вчера я получил звонок, о котором молился… На снимке моего мозга всё чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого "спасибо" никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность", — написал Маттео.

Маттео выступал в составе "Ливерпуле" с 1992 по 2000 год. Также он играл за такие команды, как "Сандерленд", "Лидс Юнайтед", "Блэкберн Роверс" и "Сток Сити". В последние годы Доминик работал в качестве эксперта и комментатора на клубном канале "Ливерпуля".

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В статье: Ливерпуль Доминик Маттео
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