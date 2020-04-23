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СМИ: Арсенал выкупит контракт испанского защитника, который провел в клубе два матча

Англия
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Не рановато ли принимать такое решение?

СМИ: Арсенал выкупит контракт испанского защитника, который провел в клубе два матча
UA-Футбол
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Бразильский защитник Пабло Мари задержится в "Арсенале". Об этом передает The Athletic.

26-летний игрок присоединился к клубу этой зимой, когда "канониры" были в поиске нового центрбэка. Напомним, что также интерес проявлялся к Николая Матвиенко.

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До приостановки чемпионата Мари успел провести лишь два матча. Однако, из-за не самой высокой цены на футболиста, "Арсенал" уже готов к его выкупа. Сумма перехода составит 12 миллионов евро. Интересно, что, по данным СМИ, канониры выбирали между Пабло и защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко.

Ранее была информация, что лондонский клуб занят поисками нового форварда.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Пабло Мари
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