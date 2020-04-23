Ривалдо уверен, что переход в Челси пойдет Коутиньо на пользу

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо высказался о возможном переходе Коутиньо в "Челси".

"За полтора сезона в "Барселона" и за год в "Баварии" Коутиньо не смог добиться всего, чего смог в "Ливерпуле". Переход в "Челси" станет для него правильным шагом.

Он может перейти в большой клуб, в чемпионат, где уже добивался успехов. Если трансфер случится, то мы сможем увидеть прежнего Коутиньо. За последние годы он не достиг того, чего от него ждали, но у него еще есть время для этого", - заявил Ривалдо.

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Отметим, что главный тренер "Барселоны", по прежнему расчитывает на Коутиньо.