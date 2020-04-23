  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ривалдо уверен, что переход в Челси пойдет Коутиньо на пользу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ривалдо уверен, что переход в Челси пойдет Коутиньо на пользу

Англия
(1 голосов)

Совет от опытного соотечественника

Ривалдо уверен, что переход в Челси пойдет Коутиньо на пользу
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо высказался о возможном переходе Коутиньо в "Челси".

"За полтора сезона в "Барселона" и за год в "Баварии" Коутиньо не смог добиться всего, чего смог в "Ливерпуле". Переход в "Челси" станет для него правильным шагом.

Он может перейти в большой клуб, в чемпионат, где уже добивался успехов. Если трансфер случится, то мы сможем увидеть прежнего Коутиньо. За последние годы он не достиг того, чего от него ждали, но у него еще есть время для этого", - заявил Ривалдо.

Читайте такжеРивалдо советует Барселоне продать Дембеле

Отметим, что главный тренер "Барселоны", по прежнему расчитывает на Коутиньо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ривалдо Филиппе Коутиньо Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...