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Фред поблагодарил Каррику за поддержку и рассказал о своем втором сезоне в МЮ

Англия
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Бразилец сейчас стремительно прогрессирует

Фред поблагодарил Каррику за поддержку и рассказал о своем втором сезоне в МЮ
UA-Футбол
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред выразил благодарность Майклу Каррику, который поддерживал его после первого провального сезона в клубе.

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"Каррик очень много помог во время моей адаптации в клубе. Я ему благодарен. Он один из моих любимых футболистов "МЮ" и играл со мной на одной позиции.

В этом сезоне мне удалось применить свой футбол на практике. Я очень рад, что играю часто и на высоком уровне. Надеюсь, что после возобновления сезона я буду выступать еще лучше", - приводит слова бразильца Goal.

В текущем сезоне бразилец провел 38 матчей и совершил 7 результативных действий.

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В статье: Фред Майкл Каррик Манчестер Юнайтед
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