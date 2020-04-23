Фред поблагодарил Каррику за поддержку и рассказал о своем втором сезоне в МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред выразил благодарность Майклу Каррику, который поддерживал его после первого провального сезона в клубе.

Читайте также Каррик: Фред показывает фантастическую игру и он продолжает развиваться

"Каррик очень много помог во время моей адаптации в клубе. Я ему благодарен. Он один из моих любимых футболистов "МЮ" и играл со мной на одной позиции.

В этом сезоне мне удалось применить свой футбол на практике. Я очень рад, что играю часто и на высоком уровне. Надеюсь, что после возобновления сезона я буду выступать еще лучше", - приводит слова бразильца Goal.

В текущем сезоне бразилец провел 38 матчей и совершил 7 результативных действий.