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The Athletic: Игроки Тоттенхэма не хотят идти на снижение зарплат из-за обиды на руководство

Англия
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Шлейф проигрыша в финале ЛЧ тянется до сих пор… Или даже более ранний?!

The Athletic: Игроки Тоттенхэма не хотят идти на снижение зарплат из-за обиды на руководство
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Соседи "шпор" ("Арсенал" и "Челси") на этой неделе согласились урезать свои оклады, но в "Тоттенхэме" к такому соглашению по-прежнему не пришли. Издание The Athletic сообщает, что причина кроется в обиде игроков на руководство клуба.

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По информации источника, "лилейно-белые" рассчитывали на солидное повышение зарплаты, причем, еще в конце сезона 2016/17, когда команде под руководством Почеттино удалось завоевать серебро АПЛ.

У футболистов был повод расстроиться вновь, когда Дэниэл Леви никак не улучшил финансовые условия после отличной кампании 2018/19 – "шпоры" проиграли в финале ЛЧ "Ливерпулю", но коллектив Маурисио однозначно прыгнул выше головы, как отмечали сами исполнители команды.

Пока речь идет о понижении зарплаты на 30% – тем не менее, переговоры практически не сдвинулись с мертвой точки.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) зарплата
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Источник:
The Athletic

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