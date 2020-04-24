Игроку Тоттенхэма выдвинуты обвинения за потасовку на трибунах с фанатами после кубкового поединка

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер будет наказан за то, что после матча Кубка Англии с "Норвичем" (1:1, 2:3 по пенальти) залез на трибуны и устроил разборки с фанатами. Поединок состоялся 4 марта.

Футбольная ассоциация Англии (FA) на своем официальном сайте выдвинула Дайеру обвинения за "неподобающее поведение, которое носило угрожающий характер". Игрок должен ответить на обвинение до 8 мая.

Напомним, Эрик прорывался к болельщику, но другие поклонники "лилейно-белых" пытались сдержать исполнителя своей команды. Моуриньо отметил после встречи, что брат футболиста не стерпел критику в адрес англичанина. Также есть версия, что Дайер набросился на фаната за расистские выкрики в адрес Жедсона Фернандеша – именно он не забил решающий пенальти в серии.