Терри: Моуринью не мог произнести Ливерпуль

Экс-капитан "Челси", и тренер "Астон Виллы" Джон Терри вспомнил о соперничестве бывшим тренером лондонского клуба Жозе Моуринью с бывшим наставником "Ливерпуля" Рафаэлем Бенитесом. Терри выступал в "Челси" под руководством Моуринью с 2004 по 2007 год.

"Оба тренера придавали этому большое значение. Я помню, как Моуринью разговаривал с командой перед матчем с "Ливерпулем", тогда мы стали чемпионами. Мы были впереди где-то на 20-30 очков, и он сказал: "Мы не можем проиграть матч этим". Он даже не мог произнести название "Ливерпуль". Он всегда говорил: "Вы не можете проиграть этим, вы гораздо лучше этих". Я до сих пор это помню. Несмотря на это, для меня атмосфера на "Энфилде" была лучшей", — приводит слова Терри Sky Sports.