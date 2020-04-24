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АПЛ назвала имя нового руководителя
Хоффману 59 лет
С 1 июня руководителем АПЛ назначен Гари Хоффман, сообщает официальный сайт организации.
Акционеры единогласно поддержали предложенную кандидатуру во время видеоконференции.
59-летний Хоффман, являющийся председателем Monzo Bank Limited, Hastings Group Holdings plc и Coventry Building Society, вступит в должность 1 июня и сменит у руля Клаудию Арни, которая временно занимает данный пост.
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