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АПЛ назвала имя нового руководителя

Англия
(1 голосов)

Хоффману 59 лет

АПЛ назвала имя нового руководителя
Новина українською

С 1 июня руководителем АПЛ назначен Гари Хоффман, сообщает официальный сайт организации.

Акционеры единогласно поддержали предложенную кандидатуру во время видеоконференции.

59-летний Хоффман, являющийся председателем Monzo Bank Limited, Hastings Group Holdings plc и Coventry Building Society, вступит в должность 1 июня и сменит у руля Клаудию Арни, которая временно занимает данный пост.

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В статье: АПЛ Гари Хоффман
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