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Рой Кин не считает, что футболисты должны соглашаться на понижение зарплаты

Англия
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Мнение опытного ирландца

Рой Кин не считает, что футболисты должны соглашаться на понижение зарплаты
UA-Футбол
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Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказал свое мнение касательно понижение зарплат в условиях коронавируса.

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"Глядя на теперешнюю ситуацию скажу, что я бы отказался от понижение зарплаты. Это касается случая, если бы я был футбоилстом большого клуба, которым руководят богатые владельцы.

Я знаю, что сейчас на игроков оказывается большое давление, но никто не в праве говорить, что ты должен делать со своей зарплатой. Если сам хочешь быть щедрым - иди и будь таким.

Мое мнение - не нужно давить на футболистов. Самые богатые игроки могут быть самыми щедрыми на планете. Они сами должны принимать решение. Я на их стороне", - приводит слова Кина AS.

В подобной ситуации оказался Месут Озил - полузащитник "Арсенала" отказался от снижение зарплаты на 12 процентов.

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В статье: Рой Кин коронавирус
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