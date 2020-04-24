Рой Кин не считает, что футболисты должны соглашаться на понижение зарплаты

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказал свое мнение касательно понижение зарплат в условиях коронавируса.

"Глядя на теперешнюю ситуацию скажу, что я бы отказался от понижение зарплаты. Это касается случая, если бы я был футбоилстом большого клуба, которым руководят богатые владельцы.

Я знаю, что сейчас на игроков оказывается большое давление, но никто не в праве говорить, что ты должен делать со своей зарплатой. Если сам хочешь быть щедрым - иди и будь таким.

Мое мнение - не нужно давить на футболистов. Самые богатые игроки могут быть самыми щедрыми на планете. Они сами должны принимать решение. Я на их стороне", - приводит слова Кина AS.

В подобной ситуации оказался Месут Озил - полузащитник "Арсенала" отказался от снижение зарплаты на 12 процентов.