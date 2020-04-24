  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: Челси активировал опцию продления контракта с Жиру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Челси активировал опцию продления контракта с Жиру

Англия
(1 голосов)

Итальянские клубы пролетают?

СМИ: Челси активировал опцию продления контракта с Жиру
UA-Футбол
Новина українською

Оливье Жиру, который потерял место в стартовом составе "Челси", еще на сезон задержится в команде. Об этом передает Sky Sport Italia.

Лондонский клуб активировал опцию продления контракта еще на один год. Его прошлое соглашение действовало до лета 2020-го года.

Читайте такжеЖиру: В январе вёл переговоры с четырьмя клубами

Ранее сообщалось, что Жиру недоволен своим положением в команде. Он хотел летом сменить команду. В его услугах были заинтересованы "Интер" и "Лацио".

Отметим, что Оливье выступает за лондонцев с зимы 2018-го. Он успел провести 75 матчей и забить 27 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...