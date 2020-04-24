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СМИ: Челси активировал опцию продления контракта с Жиру
Итальянские клубы пролетают?
Оливье Жиру, который потерял место в стартовом составе "Челси", еще на сезон задержится в команде. Об этом передает Sky Sport Italia.
Лондонский клуб активировал опцию продления контракта еще на один год. Его прошлое соглашение действовало до лета 2020-го года.
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Ранее сообщалось, что Жиру недоволен своим положением в команде. Он хотел летом сменить команду. В его услугах были заинтересованы "Интер" и "Лацио".
Отметим, что Оливье выступает за лондонцев с зимы 2018-го. Он успел провести 75 матчей и забить 27 голов.
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