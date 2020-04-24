Де Брюйне назвал лучшего игрока сезона в АПЛ - он играет в Ливерпуле

Лидер "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, кого он считает лучшим игроком сезона в АПЛ.

"Я думаю, что это Садио Мане. Он невероятно важен для нынешнего "Ливерпуля". Если бы мне сказали выбирать, я бы назвал именно Садио", - приводит слова бельгийца BT Sport.

Что интересно, по данным многим английских ресурсов, именно сенегалец - лучший игрок сезона. Де Брюйне и Хендерсон находятся в тройке.

В текущем сезоне АПЛ Мане успел провести 26 матчей и забить 14 голов.