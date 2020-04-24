Гвардиоле нужен полузащитник Лиона

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауа может оказаться в "Манчестер Сити". Об этом информирует RMC Sport.

В его трансфере заинтересован лично Хосеп Гвардиола, который внимательно следит за прогрессом игрока. За него французская сторона требует 50 миллионов.

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В этом сезоне Уссем провел 27 матчей и совершил 10 результативных действий.