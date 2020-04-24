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Гвардиоле нужен полузащитник Лиона
Для этого понадобится 50 миллионов
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауа может оказаться в "Манчестер Сити". Об этом информирует RMC Sport.
В его трансфере заинтересован лично Хосеп Гвардиола, который внимательно следит за прогрессом игрока. За него французская сторона требует 50 миллионов.
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В этом сезоне Уссем провел 27 матчей и совершил 10 результативных действий.
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