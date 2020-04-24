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Трансфер в пределах Лондона: Челси рассматривает вариант покупки Обамеянга
Не будет ли это считаться предательством?
Лондонский "Челси" следит за ситуацией вокруг Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом информирует ESPN.
"Пенсионеры" не скрывают, что летом попытаются приобрести нового форварда. Ранее приоритетом считался Мусса Дембеле из "Лиона", но трансфер габонца также неплохой вариант.
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Тем более, что "Арсенал" заинтересован в его продаже. У него скоро заканчивается контракт, который он не намеревается продолжать.
Параллельно, интерес к Обамеянгу приписывают "Барселоне".
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