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Челси контактирует с Мертенсом, несмотря на переподписание Жиру

Англия
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Бельгиец может перебраться на "Стэмфорд Бридж"

Челси контактирует с Мертенсом, несмотря на переподписание Жиру
Новина українською

"Челси" проявляет интерес к форварду "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает известный трансферный инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, наставник "синих" Фрэнк Лэмпард напрямую контактировал с миниатюрным нападающим по поводу переезда на "Стэмфорд Бридж" летом, когда тот станет свободным агентом.

Несмотря на это, Оливье Жиру всё ещё входит в планы клуба. Ранее лондонцы продлили с ним контракт на еще один сезон в одностороннем порядке, активировав соответствующий пункт в соглашении сторон. Даже если "Челси" захочет расстаться с французом в летнее трансферное окно, "синие" получает компенсацию за таргетмена.

Отметим, что в мае Мертенсу исполнится 33 года. Ожидается, что в "Челси" ему готовы предложить контракт на 2 года.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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