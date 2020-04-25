Стерлинг: Собирался забить на 15 голов больше в этом сезоне

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что находится в 15 голах от цели, которую он поставил перед собой на старте сезона.

"Я бы сказал, что я в 15 голах от того, где хочу быть. Моя цель — достичь хороших показателей в плане количества голов, но я хочу забивать не только ради количества. В конечном счете ты хочешь добавить к своим голам в сезоне трофеи. Ты можешь забить много голов, но если через 10 лет я оглянусь назад и не увижу, что эти голы были важны для моей команды и принесли ей трофеи, то эти голы были бессмысленны.

Поэтому я стараюсь как можно сильнее помогать команде голами, но я хочу получить кое-какие медали за это. Временами я не бываю доволен собой — даже в этом сезоне, ведь 20 голов у меня было уже к декабрю. С тех пор я не забиваю, и из-за этого я подвергаю себя давлению.

Это одна из вещей, в отношении которых я буду подстегивать себя, и даже когда давление слегка зашкаливает, нужно продолжать идти вперед и стараться", — цитирует Стерлинга Sky Sports.