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Ман Сити в последний раз попробует подписать Бонуччи летом

Англия
(2 голосов)

"Горожане" давно охотятся на итальянского центрдефа

Ман Сити в последний раз попробует подписать Бонуччи летом
Новина українською

"Манчестер Сити" в очередной раз попытается приобрести защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, сообщает Goal.

Из-за провальной игры Николаса Отаменди и Джона Стоунза в этом сезоне "горожане" решились вновь выйти на Бонуччи, несмотря на то, что в мае ему стукнет 33 года.

Тем не менее, сам итальянец не спешит вновь покидать Турин после недавнего неудачного вояжа в "Милана" на сезон 2017/18.

Ранее Хосеп Гвардиола неоднократно называл Бонуччи лучшим защитником мира.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Манчестер Сити (Англия)
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