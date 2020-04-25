Ман Сити в последний раз попробует подписать Бонуччи летом

"Манчестер Сити" в очередной раз попытается приобрести защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, сообщает Goal.

Из-за провальной игры Николаса Отаменди и Джона Стоунза в этом сезоне "горожане" решились вновь выйти на Бонуччи, несмотря на то, что в мае ему стукнет 33 года.

Тем не менее, сам итальянец не спешит вновь покидать Турин после недавнего неудачного вояжа в "Милана" на сезон 2017/18.

Ранее Хосеп Гвардиола неоднократно называл Бонуччи лучшим защитником мира.