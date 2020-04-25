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Себальос: Артета учился у, возможно, лучшего тренера в истории - Гвардиолы
Хавбек рассказал о работе с испанским наставником "канониров"
Испанский полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос, который сейчас выступает на правах аренды за лондонский "Арсенал", поделился мыслями насчет наставника "канониров" Микеля Артеты.
"Мне нравится работать с Артетой. Будучи ассистентом Гвардиолы, он учился у, возможно, лучшего тренера в истории.
У него есть своя концепция и характер победителя. Думаю, в ближайшее время он станет одним из лучших тренеров в Англии", – рассказал Дани Себальос.
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Источник:Marca
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