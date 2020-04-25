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Себальос: Артета учился у, возможно, лучшего тренера в истории - Гвардиолы

Англия
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Хавбек рассказал о работе с испанским наставником "канониров"

Себальос: Артета учился у, возможно, лучшего тренера в истории - Гвардиолы
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Испанский полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос, который сейчас выступает на правах аренды за лондонский "Арсенал", поделился мыслями насчет наставника "канониров" Микеля Артеты.

"Мне нравится работать с Артетой. Будучи ассистентом Гвардиолы, он учился у, возможно, лучшего тренера в истории.

У него есть своя концепция и характер победителя. Думаю, в ближайшее время он станет одним из лучших тренеров в Англии", – рассказал Дани Себальос.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Дани Себальос
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Источник:
Marca
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