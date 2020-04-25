Гюндоган: Сити должен быть готов к возобновлению сезона. Должны доказать, что мы топ-клуб

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган прокомментировал возможное возобновление сезона после карантина.

"Что бы ни случилось, мы должны быть к этому готовы. Сейчас экстраординарная ситуация, и такие ситуации требуют экстраординарных решений.

Мы считаем себя топ-игроками, топ-клубом. Для нас это будет шанс доказать это и справиться с ситуацией как можно лучше.

Мы должны считать, что возобновление тренировок и будет возобновлением сезона. Мы должны быть готовы к любому соревнованию", – рассказал Илкай Гюндоган.