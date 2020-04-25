Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Кин: Все говорят, что МЮ надо усилить атаку, но нужно подписать 1-2 защитников
Бывший лидер "Ман Юнайтед" прокомментировал трансферы "красных дьяволов"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мыслями насчет трансферной политики "красных дьяволов".
"Люди всегда говорят, что топ-клубам нужны игроки атаки. Но я считаю, что "МЮ" нужно подписать 1-2 защитников.
Для меня пара центральных защитников не слишком убедительна, им нужен еще один центральный защитник. И меня совсем не убедил Люк Шоу.
Для молодого парня Брэндон Уильямс неплохо справляется, хоть он и правша, играющий слева", – рассказал Рой Кин.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sky Sports
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...