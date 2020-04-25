Рой Кин: Все говорят, что МЮ надо усилить атаку, но нужно подписать 1-2 защитников

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мыслями насчет трансферной политики "красных дьяволов".

"Люди всегда говорят, что топ-клубам нужны игроки атаки. Но я считаю, что "МЮ" нужно подписать 1-2 защитников.

Для меня пара центральных защитников не слишком убедительна, им нужен еще один центральный защитник. И меня совсем не убедил Люк Шоу.

Для молодого парня Брэндон Уильямс неплохо справляется, хоть он и правша, играющий слева", – рассказал Рой Кин.