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Рой Кин: Все говорят, что МЮ надо усилить атаку, но нужно подписать 1-2 защитников

Англия
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Бывший лидер "Ман Юнайтед" прокомментировал трансферы "красных дьяволов"

Рой Кин: Все говорят, что МЮ надо усилить атаку, но нужно подписать 1-2 защитников
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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мыслями насчет трансферной политики "красных дьяволов".

"Люди всегда говорят, что топ-клубам нужны игроки атаки. Но я считаю, что "МЮ" нужно подписать 1-2 защитников.

Для меня пара центральных защитников не слишком убедительна, им нужен еще один центральный защитник. И меня совсем не убедил Люк Шоу.

Для молодого парня Брэндон Уильямс неплохо справляется, хоть он и правша, играющий слева", – рассказал Рой Кин.

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В статье: Рой Кин Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports
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