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Ливерпуль готов предложить Мертенсу контракт на 3 года

Англия
(1 голосов)

Соглашение Дриса с "Наполи" истекает уже этим летом

Ливерпуль готов предложить Мертенсу контракт на 3 года
Новина українською

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Наполи" Дрису Мертенсу.

По информации Tuttomercatoweb, английский клуб ищет потенциальную замену Ориги или Шакири, которых хочет продать.

"Ливерпулю" нужен универсальный игрок в линию атаки, который сможет сыграть как на фланге, так и в центре нападения.

Мерсисайдский клуб готов предложить бельгийцу контракт на 3 года. Текущее соглашение Мертенса с неаполитанцами действует до конца текущего сезона.

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В статье: Ливерпуль Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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Источник:
Tuttomercatoweb
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