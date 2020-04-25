Ливерпуль готов предложить Мертенсу контракт на 3 года

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Наполи" Дрису Мертенсу.

По информации Tuttomercatoweb, английский клуб ищет потенциальную замену Ориги или Шакири, которых хочет продать.

"Ливерпулю" нужен универсальный игрок в линию атаки, который сможет сыграть как на фланге, так и в центре нападения.

Мерсисайдский клуб готов предложить бельгийцу контракт на 3 года. Текущее соглашение Мертенса с неаполитанцами действует до конца текущего сезона.