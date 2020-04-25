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Ливерпуль готов предложить Мертенсу контракт на 3 года
Соглашение Дриса с "Наполи" истекает уже этим летом
"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Наполи" Дрису Мертенсу.
По информации Tuttomercatoweb, английский клуб ищет потенциальную замену Ориги или Шакири, которых хочет продать.
"Ливерпулю" нужен универсальный игрок в линию атаки, который сможет сыграть как на фланге, так и в центре нападения.
Мерсисайдский клуб готов предложить бельгийцу контракт на 3 года. Текущее соглашение Мертенса с неаполитанцами действует до конца текущего сезона.
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Источник:Tuttomercatoweb
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