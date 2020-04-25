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Вице-президент МЮ: Надеюсь сезон будет доигран, ведь он был очень многообещающим для нас

Англия
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Эд Вудворд считает, что текущий сезон мог стать очень удачным для "красных дьяволов"

Вице-президент МЮ: Надеюсь сезон будет доигран, ведь он был очень многообещающим для нас
Новина українською

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд надеется, что футбольный сезон 2019/20 должен быть доигран.

"Мы с нетерпением ждем возвращения команды на поле, как только нам сообщат, что это безопасно.

Надеемся, что сезон удастся завершить, ведь он был очень многообещающим для нас в Премьер-лиге, Лиге Европы и Кубке Англии до момента остановки.

Мы находимся в постоянном контакте с руководящими органами по вопросам того, когда и как это может произойти.

И хотя может случиться так, что матчи в ближайшей перспективе будут проходить без зрителей, мы все признаем, что футбол не придет в нормальное состояние до тех пор, пока болельщики не смогут присутствовать на играх", – рассказал Эд Вудворд.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Эд Вудворд
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Источник:
The Guardian
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