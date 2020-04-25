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Городея - БАТЭ 0:2. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Уверенная победа команды из Борисова

Городея - БАТЭ 0:2. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 6-го тура чемпионата Беларуси "Городея" - "БАТЭ".

Городея - БАТЭ 0:2 (0:0)

Гол: Драгун (73), Сорока (90+3)
Городея: Довгялло - Павлючек, Шестиловский (Пушняков 79), Позняк - Усеня, Сазонович (Шавель 78), Яскович, Йоксимович - Сорокин, Сайчич - Архипов (Байдук 67).
БАТЭ: Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Бага, Яблонский (Драгун 72) - Уиллумсон, Милич (Нехайчик 67), Стасевич (Скавыш 84) - Сорока.
Предупреждение: Сазонович (21), Архипов (60) - Милич (37), Настич (65), Волков (68)

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В статье: БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси Городея
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