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Городея - БАТЭ 0:2. Видеообзор матча
Уверенная победа команды из Борисова
Вашему вниманию видеообзор матча 6-го тура чемпионата Беларуси "Городея" - "БАТЭ".
Городея - БАТЭ 0:2 (0:0)
Гол: Драгун (73), Сорока (90+3)
Городея: Довгялло - Павлючек, Шестиловский (Пушняков 79), Позняк - Усеня, Сазонович (Шавель 78), Яскович, Йоксимович - Сорокин, Сайчич - Архипов (Байдук 67).
БАТЭ: Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Бага, Яблонский (Драгун 72) - Уиллумсон, Милич (Нехайчик 67), Стасевич (Скавыш 84) - Сорока.
Предупреждение: Сазонович (21), Архипов (60) - Милич (37), Настич (65), Волков (68)